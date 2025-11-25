PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: राम मंदिर के शिखर पर लहराया धर्म ध्वज, देखिए तस्वीरें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 25, 2025 12:07 IST2025-11-25T11:58:59+5:302025-11-25T12:07:33+5:30

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting- अयोध्या ध्वजारोहण।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting- धर्म ध्वज की ऊंचाई दस फीट और लंबाई बीस फीट है।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: इस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: इस पर 'ॐ' और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी बनी हुई है।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे इस समकोण तिकोनी ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक।

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है।

