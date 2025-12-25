PHOTOS: राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ की मनमोहक तस्वीरें वायरल, 230 करोड़ की लागत, 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाएं

By संदीप दाहिमा | Updated: December 25, 2025 17:11 IST2025-12-25T17:09:05+5:302025-12-25T17:11:20+5:30

लखनऊ के वसंत कुंज में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भाजपा और जनसंघ के तीन बड़े नेताओं की भव्य प्रतिमाएं तैयार। (फोटो क्रेडिट: X)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। (फोटो क्रेडिट: X)

65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 65 फीट ऊंची कांसे की विशाल मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। (फोटो क्रेडिट: X)

प्रतिमाओं के साथ-साथ भाजपा-जनसंघ के महापुरुषों के जीवन पर आधारित म्यूजियम का भी उद्घाटन होगा। (फोटो क्रेडिट: X)

करीब 2 लाख लोगों की क्षमता वाला यह पार्क रैली और बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार। (फोटो क्रेडिट: X)

मनोरंजन, ध्यान, योग और कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं से लैस राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ की नई पहचान बनेगा। (फोटो क्रेडिट: X)

टॅग्स :लखनऊअटल बिहारी वाजपेयीनरेंद्र मोदीLucknowBJPAtal Bihari VajpayeeNarendra Modi