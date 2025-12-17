Lokmat Parliamentary Award 2025: 4 राज्यसभा सांसदों को मिला लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025, सुधा मूर्ति, डोला सेन, संजय सिंह और दिग्विजय सिंह

By संदीप दाहिमा | Updated: December 17, 2025 20:21 IST2025-12-17T20:16:46+5:302025-12-17T20:21:41+5:30

सादगी की मिसाल सुधा मूर्ति अब 'सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद', लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड्स में लहराया परचम

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर हमें श्रीमती सुधा मूर्ति जी को “बेस्ट वूमन डेब्यूटेंट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर” अवॉर्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने वाली MP डोला सेन सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का मिला अवार्ड

जनता की आवाज़ को संसद तक पहुँचाकर, उन्होंने संसदीय मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ किया है। लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर हमें सुश्री डोला सेन जी को “बेस्ट वूमन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर” अवॉर्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

सदन में धारदार बहस और जनता के मुद्दों की गूंज, संजय सिंह को मिला 'बेस्ट पार्लियामेंटेरियन' का खिताब

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर, हमें संजय सिंह को “बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर” अवॉर्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, सम्मान पाकर जताई खुशी

लोकमत पार्लियामेंटरी अवार्ड 2025 के अवसर पर हमें श्री दिग्विजय सिंह को “लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड” देते हुए बहुत खुशी हो रही है। बता दें कि लोकमत संसदीय पुरस्कार 2017 में शुरू किए गए थे, यह उन सांसदों को सम्मानित करने की हमारी पहल है जो प्रगति लाते हैं, आशा पैदा करते हैं और हमारे देश के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत हैं।

