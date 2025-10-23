Share Market Today: सेंसेक्स, निफ्टी 52 सप्ताह के उच्चस्तर पर जाने के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद

सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस में सर्वाधिक 3.86 प्रतिशत की बढ़त रही। इसके अलावा एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और टेक महिंद्रा भी लाभ में रहे। हालांकि, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में गिरावट रही। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘घरेलू शेयर बाजारों की शुरुआत सकारात्मक रही लेकिन रूस की दो पेट्रोलियम कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता स्थगित होने की आशंका के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी जिससे शुरुआती बढ़त कम हो गई।’’ नायर ने कहा, ‘‘ हालांकि, एच-1बी वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख के बाद धारणा में सुधार होने से आईटी शेयरों में तेजी आई।