Saudi Pro League 2023: गेंद को आकाश में उछाला और भीड़ की सांसें थमी!, रोनाल्डो के दो गोल की मदद से अल नासर ने सऊदी प्रो लीग में अल ओखदूद को 3-0 से हराया, देखें वीडियो

Highlights खचाखच भरे अल-अव्वल पार्क स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल तब गूंज उठा। 35 गज से अधिक दूरी से छकाकर दूसरा गोल किया। भीड़ की सांसें तब तक रोके रखी, जब तक गेंद गोल में नहीं समा गई।

Saudi Pro League 2023: पुर्तगाल के मास्टर ब्लास्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात ही कुछ और है। रोनाल्डो ने दूसरे हाफ में शानदार दो गोल करके अपनी टीम अल नासर को सऊदी प्रो लीग में नव पदोन्नत अल ओखदूद पर शानदार जीत दिलाई। कमाल करते हुए गेद को गोल पोस्ट में डाल दिया।

CRISTIANO RONALDO WITH THE GOAL OF THE SEASON. 😍pic.twitter.com/EEUFNO0aUF — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 24, 2023

खचाखच भरे अल-अव्वल पार्क स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल तब गूंज उठा, जब रोनाल्डो ने 79वें मिनट में अल ओखदूद के गोलकीपर को 35 गज से अधिक दूरी से छकाकर रात का अपना दूसरा गोल किया। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने सहजता से गेंद को रात के आकाश में उछाला और भीड़ की सांसें तब तक रोके रखी, जब तक गेंद गोल में नहीं समा गई।

केवल चार मिनट पहले पुर्तगाली स्ट्राइकर ने मैच का अपना पहला गोल किया था। अल नासर ने मैच की आक्रामक शुरुआत की और सामी अल-नाजेई के माध्यम से शुरुआती बढ़त हासिल की, जिन्होंने क्लब के लिए अपना पहला लीग गोल किया। आधे घंटे के बाद दर्शकों ने धीरे-धीरे गति पकड़ी।

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

The touch, the finish.



What a goal from Cristiano Ronaldo. 🤯 pic.twitter.com/WfIukoxS80 — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

पूर्व रियल मैड्रिड स्टार ने जादू दिखाना शुरू किया। रोनाल्डो ने बॉक्स के अंदर से शानदार स्ट्राइक के साथ अपना खाता खोला और गोल किया। मैनचेस्टर युनाइटेड का पूर्व खिलाड़ी हैट-ट्रिक पूरी करने के कगार पर था, लेकिन अल ओख़दूद की रक्षापंक्ति विशेष रूप से ब्राज़ीलियाई गोलकीपर पी. विटोर ने उन्हें रोक दिया।

No Cristiano Ronaldo fan will pass without liking this.



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐄 🔥pic.twitter.com/MB9cwiJw3I — W (@_common_W_) November 24, 2023

