सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप: भारत 4-0 से जीता, आपस में भिड़े खिलाड़ी और कोच, देखें वीडियो

Highlights पाकिस्तान के गोलकीपर साकिब हनीफ को छकाते हुए छेत्री ने 10 मिनट में गोल किया। छेत्री ने 16वें मिनट में भारत को 2-0 से आगे कर दिया। खिलाड़ियों के बीच भारी विवाद हो गया।

SAFF Football Championship: भारत और पाकिस्तान के बीच सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप का मुकाबला बुधवार को श्री कांतीरावा स्टेडियम हुआ। सुनील छेत्री ने कमाल कर दिया। कप्तान ने हैट्रिक मारी। बुधवार को सुनील छेत्री की हैट्रिक से भारत ने सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप में बुधवार को पाकिस्तान को 4-0 से हराया।

भारत के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक द्वारा अब्दुल्ला इकबाल को तेजी से थ्रो करने से रोकने के बाद खिलाड़ियों के बीच भारी विवाद हो गया। पाकिस्तान के मुख्य कोच शहजाद अनवर ने अपना आपा खो दिया और स्टिमैक से भिड़ गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी को थ्रो इन से रोकने के गैर जरूरी प्रयास में कोच इगोर स्टिमक को लालकार्ड दिखाया गया और उन्हें डगआउट छोड़कर जाना पड़ा।

Kalesh B/w Pakistani and Indian Football players during SAFF cup over pakistani Coach interfere pic.twitter.com/xKpZUc9lAJ