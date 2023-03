Premier League 2023: 1895 का रिकॉर्ड टूटा, लिवरपूल ने मैनचेस्टर युनाइटेड को 7-0 से रौंदा

Highlights 20 बार की चैम्पियन युनाइटेड तीसरे स्थान पर है। शीर्ष पर काबिज आर्सनल से 14 अंक पीछे है। चौथे स्थान पर टोटेनहम के युनाइटेड से तीन ही अंक कम है।

Premier League 2023: लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के अहम मुकाबले में मैनचेस्टर युनाइटेड को 7 . 0 से हराया जो पिछले 90 साल में उसकी सबसे खराब हार रही। इससे पहले 1931 में उसे वोल्वेरम्पटन ने इसी अंतर से हराया था। वहीं लिवरपूल की युनाइटेड के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत थी।

इससे पहले उसने सबसे बड़ी जीत 1895 में दर्ज की थी जब युनाइटेड को 7 . 1 से हराया था। अब 20 बार की चैम्पियन युनाइटेड तीसरे स्थान पर है और शीर्ष पर काबिज आर्सनल से 14 अंक पीछे है। चौथे स्थान पर टोटेनहम के युनाइटेड से तीन ही अंक कम है। लिवरपूल के लिये कोडी गाकपो, डारविन नुनेज और मोहम्मद सालाह ने दो दो गोल किये जबकि राबर्टो फर्मिनो ने एक गोल दागा।

1̷2̷8̷

129



Breaking yet another record in Red and becoming our leading @PremierLeague scorer 👑



A special, special footballer. pic.twitter.com/0D4C60l3nh