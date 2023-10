Indian Hockey team Asian Games 2023: जापान को 5-1 से रौंदकर स्वर्ण पदक जीता, मिला पेरिस ओलंपिक टिकट, देखें वीडियो 

Indian Hockey team Asian Games 2023: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल की।

Hangzhou Asian Games: Indian Hockey team beat Japan 5-1 to win gold medal and qualify for Paris Olympics 2024 pic.twitter.com/av5WZ4bB8E — ANI (@ANI) October 6, 2023

टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने नौ साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिये हरमनप्रीत सिंह (32वां और 59वां मिनट), अभिषेक (48वां मिनट), अमित रोहिदास (36वां) और मनप्रीत सिंह (25वां) ने गोल किये। जापान के लिये एकमात्र गोल एस तनाका ने 51वें मिनट में दागा।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने रक्षात्मक खेल दिखाया । भारत को 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन अमित रोहिदास की फ्लिक सीधे जापान के गोलकीपर के सामने गई । दूसरे क्वार्टर में भारतीयों ने लगातार हमले बोले जिसका फायदा तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला लेकिन इस बार भी रोहिदास निशाना चूक गए।

भारत का खाता 25वें मिनट में मनप्रीत ने खोला। ललित उपाध्याय सर्कल के भीतर गेंद लेकर गए और नीलाकांता शर्मा को सौंपी जिन्होंने सर्कल पर खड़े मनप्रीत को गेंद थमाई और उन्होंने सटीक निशाना साधकर गेंद गोल के भीतर डाल दी। मैदानी अंपायर ने उछाल के कारण गोल अमान्य करार दिया लेकिन भारत ने वीडियो रेफरल लिया और फैसला भारतीय टीम के पक्ष में रहा।

भारत ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। हरमनप्रीत ने 32वें मिनट में और रोहिदास ने चार मिनट बाद ये गोल किये । चौथे क्वार्टर में अभिषेक ने तीसरे मिनट में और हूटर से एक मिनट पहले हरमनप्रीत ने गोल करके भारत की शानदार जीत तय कर दी।

Indian Hockey reigns supreme at the Hangzhou Asian Games!



A stellar 5-1 victory against Japan not only clinched the gold but also secured a spot at the Paris Olympics 2024. With this 7th consecutive triumph, Team India showcases unmatched dominance in hockey.



Heartfelt… pic.twitter.com/X7aLzEmrz6 — Sambit Patra (@sambitswaraj) October 6, 2023

GOLD MEDAL ✅

OLYMPIC QUOTA ✅



Our BOYS have done it 🔥🔥🔥



India win GOLD medal in Men's Hockey after BEATING defending Champion Japan 5-1 in Final. #AGwithIAS#IndiaAtAsianGames#AsianGames2022pic.twitter.com/sNGtl8Jdd3 — India_AllSports (@India_AllSports) October 6, 2023

For the first time in 41 years - India holds an Olympic, Asian Games, and Commonwealth Games Hockey medal at the same time!



What a proud day for Indian sports! 🇮🇳 pic.twitter.com/6lxjhwznXc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 6, 2023

Web Title: Hangzhou Asian Games Indian Hockey team beat Japan 5-1 to win gold medal and qualify for Paris Olympics 2024