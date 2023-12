WFI President Election: बृज भूषण के करीबी संजय सिंह चुने गए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष, अनिता श्योराण को हराया

Highlights यूपी कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष संजय ने श्योराण को 7 के मुकाबले 40 वोटों से हराया संजय डब्ल्यूएफआई की पिछली कार्यकारी परिषद का हिस्सा थे वह डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं

नई दिल्ली: संजय सिंह ने गुरुवार को 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को हराकर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का चुनाव जीता। संजय, जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं। चुनाव जीतने के बाद अब वह रिक्त पद संभालेंगे।

यूपी कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष संजय ने श्योराण को 7 के मुकाबले 40 वोटों से हराया। संजय डब्ल्यूएफआई की पिछली कार्यकारी परिषद का हिस्सा थे। वह 2019 से राष्ट्रीय महासंघ के संयुक्त सचिव भी थे। अध्यक्ष पद के अलावा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (1), उपाध्यक्ष (4), महासचिव (1), कोषाध्यक्ष (1), संयुक्त सचिव (2), कार्यकारी सदस्य (5) के लिए भी चुनाव हो रहे हैं।

Sanjay Singh elected as President of Wrestling Federation of India (WFI)