Asian Games 2023: फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला, गोल्ड पर नजर, पुरुष स्क्वाश टीम ने मलेशिया को पटका

Highlights जोशना चिनप्पा, अनहत सिंह और तन्वी खन्ना की तिकड़ी को हांगकांग ने 1 . 2 से हराया। भारत ने 2018 में रजत पदक जीता था। जोशना अकेली भारतीय थी जिसने जीत दर्ज की।

Asian Games 2023: अनुभवी सौरव घोषाल और अभय सिंह के शानदार खेल के दम पर भारतीय पुरुष स्क्वाश टीम ने एशियाई खेलों में शुक्रवार को यहां मलेशिया पर जीत से फाइनल में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम को पूल चरण में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और अब फाइनल मुकाबले में उसके पास बदला चुकता करने का मौका होगा।

सौरव और अभय ने अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक समान 3-1 की जीत दर्ज की। अभय ने 57 मिनट तक चले शुरुआती मुकाबले में मुहम्मद अदीन इद्रकी बिन बख्तियार को 11-3 12-10 9-11 11-6 से हराया जबकि सौरव ने इयान यो एनजी पर 69 मिनट में 11-8 11-6 12-10 11-3 की जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का किया।

Indian men's squash team sets up gold medal clash with Pakistan following win over Malaysia at Asian Games