Amit Shah On Arvind Kejriwal: 'उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वे 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं', केजरीवाल पर बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है देश में लोकसभा का चुनाव है, वे केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह ने कहा, केजरीवाल को बता देना चाहता हूं कि साल 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी बने रहेंगे

Amit Shah On Arvind Kejriwal: दिल्ली कि कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। देश में लोकसभा का चुनाव है। वे केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal's 'Amit Shah will be the Prime Minister, Union HM says "They are only contesting elections on 22 seats...No need to take him seriously. Prime Minister Modi will remain till 2029, and Arvind Kejriwal I have bad news for you...Even after 2029 PM… pic.twitter.com/LyYErlLPks