IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: ऑरेंज-पर्पल कैप पर भारतीय का दबदबा, टॉप-10 विकेट सूची में केवल 1 विदेशी, बल्लेबाज की सूची में 7 भारतीय और 3 विदेशी

Highlights IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: विराट कोहली ने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: जसप्रीत बुमराह ने भी पर्पल कैप पर धाक जमा लिया है। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: 13 मैच में 20 विकेट अपने नाम किया है।

IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में ऑरेंज कैप (Orange Cap) पर्पल कैप (Purple Cap) पर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। टॉप-10 खिलाड़ियों की सूची भारतीय खिलाड़ी (Indian players) ने विदेशी खिलाड़ी को मात दी है। पर्पल कैप यानी गेंदबाजों की सूची देखिए तो 10 खिलाड़ी में 9 भारतीय और एक सुनील नारायण विदेशी है। यदी आप ऑरेंज यानी बल्लेबाजों की लिस्ट देखेंगे तो 7 भारतीय और 3 विदेशी प्लेयर है। इस बार विदेशी खिलाड़ी पैसे कमाने में आगे निकल गए, लेकिन रन और विकेट में फुस्स हो गए।

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 661

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- साई सुदर्शनः 527

5- संजू सैमसनः 486

6- रियान परागः 483

7- केएल राहुलः 465

8- सुनील नारायणः 461

9- ऋषभ पंतः 446

10- फिल साल्टः 435

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- जसप्रीत बुमराहः 20

2- हर्षल पटेलः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः खलील अहमदः 17

5- मुकेश कुमारः 17

6- तुषार देशपांडेः 16

7- कुलदीप यादवः 16

8- हर्षित राणाः 16

9- अर्शदीप सिंहः 16

10- सुनील नारायणः 15।

आईपीएल प्वाइंट टेबलः ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

4- सनराइजर्स हैदराबादः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 11 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।