Asian Games 2023: देश की बेटियों ने किया कमाल; शूटिंग में महिला पिस्टल टीम ने जीता गोल्ड

Asian Games 2023: चीन के हांगझोई में चल रहे एशियाई गेम्स के चौथे दिन की शुरुआत भारत के लिए सुनहरी हुई है। शूटिंग में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कमाल करते हुए देश को गोल्ड मेडल दिलाया है।

मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की टीम ने बुधवार, 27 सितंबर को हुई प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। भारत चीन से तीन अंको की बढ़त से टॉप पर रहा। मनु क्वालीफाइंग राउंड में शीर्ष पर रहीं और ईशा के साथ शूटिंग करेंगी जिन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया।

इस बीच, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी क्वालीफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें ईशा पांचवें स्थान पर और रिदम सातवें स्थान पर रहीं।

आशी चौकसे, मानिनी कौशिक और सिफ्त कौर समरा ने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला टीम स्पर्धा में अपनी चमक बिखेरी और भारत ने रजत पदक जीता।

(Photo source: SAI Media) pic.twitter.com/4L6leDkubN