PM MODI in Shirdi: एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला, पीएम मोदी ने कहा- पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, देश भर के करोड़ों किसान को 2 लाख 60 हजार करोड़ दिए, जानें बड़ी बातें

PM MODI in Shirdi: महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को रैली की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया और 7500 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले किसानों की सुध कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, जिसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं।

