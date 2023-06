मुंबई के कमला मिल्स के ट्रेड वर्ल्ड टावर में गिरी लिफ्ट, हादसे में 13 लोग जख्मी

Highlights मुंबई में कमला मिल्स के ट्रेड वर्ल्ड टावर की लिफ्ट गिरी लिफ्ट गिरने के कारण 13 लोग जख्मी हो गए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक ट्रेड वर्ल्ड टावर बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को सुबह करीब 10 बजकर 45 मिनट पर कमला मिल्स कंपाउंड में ट्रेड वर्ल्ड टावर सी में चौथी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट गिर गई। इस भयानक हादसे में कम से कम 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं।

लिफ्ट गिरने के फौरन बाद सुरक्षा कर्मियों ने आनन-फानन में सभी को सुरक्षित बचाया। जानकारी के अनुसार, आठ घायलों को ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया है जबकि एक को केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य 4 मामूली घायलों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया।

ग्लोबल अस्पताल में भर्ती घायलों की पहचान प्रियंका चव्हाण, प्रतीक शिंदे, अमियात शिंदे, मो. राशिद, प्रियंका पाटिल, सुधीर सहारे, मयूर गोरे और तृप्ति कुबल सभी की उम्र 20 से 46 के बीच है और उनकी हालत स्थिर है।

#Mumbai : At Least 13 Injured After #Lift Collapses In #KamalaMills' Trade World Tower.



🎥: @vssalman007#Viral#ViralNewspic.twitter.com/SO5EPvBoq6