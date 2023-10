Chhatrapati Sambhajinagar: सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक डीन से गंदा शौचालय साफ करवाया, शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल पर केस दर्ज, वीडियो वायरल के बाद एक्शन

Highlights अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है। वकोडे को एक झाडू थमाते और उनसे गंदा शौचालय साफ करवाते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के वार्ड में बने शौचालयों पर ताला लगा है। शौचालयों में पानी नहीं है।

छत्रपति संभाजीनगरः पुलिस ने शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल द्वारा नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक डीन से एक गंदा शौचालय साफ करवाने के बाद बुधवार को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। पाटिल इस अस्पताल में 48 घंटे के दौरान 31 मरीजों की मौत होने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे।

अस्पताल के कार्यवाहक डीन एस आर वकोडे ने सरकारी सेवक के काम में बाधा डालने और उसका अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है। हिंगोली से सांसद पाटिल 30 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच 12 शिशुओं समेत 31 मरीजों की मौत को लेकर आक्रोश के बीच मंगलवार को डॉक्टर शंकरराव चह्वाण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पाटिल को वकोडे को एक झाडू थमाते और उनसे गंदा शौचालय साफ करवाते हुए देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से जुड़े पाटिल ने एक समाचार चैनल से कहा, “सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन मुझे यहां के हालात देखकर दुख हुआ। शौचालय महीनों से साफ नहीं किए गए हैं। अस्पताल के वार्ड में बने शौचालयों पर ताला लगा है। शौचालयों में पानी नहीं है।”

BJP and their priorities- Many patients including newborns died in Govt Hospital in Maharashtra in the last 48 hours. But the ruling party MP Hemant Patil makes Dean Dr. Shyamrao Wakode clean the restrooms. pic.twitter.com/E6bBuArELc

एक अधिकारी ने बताया कि वकोडे की शिकायत के बाद पाटिल और 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार सुबह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (सरकारी सेवक को उसके कर्तव्यों के निवर्हन से रोकने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), धारा 500 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

31 newborns lost their lives at a Govt Hospital in Nanded, Maharashtra due to shortages of Medicine which is an administration failure more than that of Doctor

For this the M.P hemant Patil made Dean Dr. Shyamrao Wakode clean toilets rather than finding cause behind the incident… pic.twitter.com/SV4mc7OkJY