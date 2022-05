पहला बजट पेश कर रही योगी सरकार 2.0, 5 अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट, फिल्‍म सिटी और महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपये की घोषणा

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना लगातार छठवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। इस बार बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान दिया गया है।

