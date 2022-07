राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू से की खास अपील, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी अक्सर मोदी सरकार की 'कठपुतली' होने का आरोप लगाया जाता रहा है।

नई दिल्ली: आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से एक प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया है। सिन्हा ने मुर्मू से यह प्रतिज्ञा करने का आग्रह किया कि यदि वह जीतती हैं तो वह सत्तारूढ़ सरकार की 'रबर स्टैंप' नहीं बनेंगी।

इसी क्रम में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति को ईमानदारी से काम करना चाहिए।

मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं सरकार के लिए रबर स्टैंप नहीं बल्कि संविधान के एक निष्पक्ष संरक्षक के रूप में काम करूंगा। मैं भाजपा के उम्मीदवार से भी यही प्रतिज्ञा करने का आग्रह करता हूं।"

To ensure a better future for all Indians, the Rashtrapati must work conscientiously.



I pledge that, upon being elected as President, I’ll serve as an impartial Custodian of the Constitution; not a rubber stamp for the govt.



I urge the BJP’s candidate to make the same pledge. pic.twitter.com/0kIxGNCMKa