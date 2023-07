'मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सरकार करा रही है', सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर आरोप

नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में बीते कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार पीएम मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला कर रहा है। इसकी कड़ी में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र पर मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया।

सपा प्रमुख ने कहा, "मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, वह सब सरकार कर रही है। अगर सरकार को इसकी जानकारी थी, तब भी घटनाएं हुईं। यही वजह है कि पीएम और बीजेपी लोकसभा में इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं।"

मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा, जब पीएम ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन वही सरकार आज लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है।

