Qualifier 1 KKR vs SRH IPL Live Score: पहला क्वॉलिफायर मैच कोलकाता वर्सेस हैदराबाद लाइव स्कोर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

Highlights IPL 2024 Qualifier 1 KKR vs SRH IPL Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद kolkata knight riders vs sunrisers hyderabad: देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में KKR vs SRH लाइव मैच

IPL 2024 Qualifier 1 KKR vs SRH IPL Live Score: पहला क्वॉलिफायर मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद लाइव स्कोर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

A mouth watering encounter ahead for a direct entry to the Final 😎 💜 🤜🤛 🧡 Get ready folks, it's 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝟏 time in Ahmedabad 🏟️ #TATAIPL | #KKRvSRH | #Qualifier1 | @KKRiders | @SunRisers pic.twitter.com/FFGYm1Jx5e

A side of Rinku Singh never seen before - 𝗥𝗶𝗻𝗸𝘂: 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲



He shot to fame in #TATAIPL 2023 here in Ahmedabad ✨



A year later, he returns to the same venue as @KKRiders play #Qualifier1 tonight ⏳ - By @28anand



𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 🎥 🔽 #TATAIPL |… pic.twitter.com/oXW8tW6q1y