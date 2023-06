पश्चिम बंगाल: सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यालय में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप

Highlights पश्चिम बंगाल में बीजेपी दफ्तर में लगी आग आग लगाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच जारी बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के डाबग्राम इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार देर रात की है। इस हादसे को लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पर आरोप लगाया है।

इस घटना पर पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह तब तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है। टीएमसी या ममता को वोट न देना ही इसका एकमात्र उपाय है।

ममता बनर्जी पुलिस पर सीआरपीएफ को काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हिंसा को थाना कंट्रोल करेगा या नहीं यह आदेश नहीं दिया गया है।

पहले चरण में 22 कंपनियों को तैनात किया गया है जिनके सीओ का नाम और नंबर भी दिया गया है। ये नाम और नंबर आम आदमी, सभी पार्टियों को भी दिया जाएगा।

West Bengal | BJP's office in Siliguri's Dabgram area was set ablaze by unidentified miscreants last night pic.twitter.com/aMQhmg6bR7