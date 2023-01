कोलकाता के झुपरी मार्केट में लगी भीषण आग, बचाव अभियान में लगीं दमकल की 12 गाड़ियां, वीडियो आया सामने

Highlights आग काफी भीषण बताई जा रही है। मार्केट की कई दुकानें इसके जद में हैं। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दमकलकर्मी आग बुझाते दिखाई दे रहे हैं।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित झुपरी मार्केट में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग काफी भीषण बताई जा रही है। मार्केट की कई दुकानें इसके जद में हैं। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है जिसमें दमकलकर्मी आग बुझाते दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

#WATCH | West Bengal: Massive fire breaks out in Jhupri Market, Kolkata; police and fire tenders are present on the spot. pic.twitter.com/E2LutX7CP1