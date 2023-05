पश्चिम बंगाल: ममता सरकार ने 'द केरल स्टोरी' को बैन किया, सीएम ने कहा- राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फिल्म पर लगाया गया प्रतिबंध

Highlights सीएम ममता ने कहा- नफरत, हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है फिल्म को बैन किया पश्चिम बंगाल के अलावा फिल्म की स्क्रीनिंग को तमिलनाडु में भी रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो रहा है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य ने विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सीएम ममता ने कहा, "यह (फिल्म पर प्रतिबंध) नफरत, हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है।"

पश्चिम बंगाल के अलावा फिल्म की स्क्रीनिंग को तमिलनाडु में भी रद्द कर दिया गया है। दक्षिणी राज्य के मल्टीप्लेक्सों ने भी कानून और व्यवस्था के मुद्दों और खराब सार्वजनिक प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए रविवार से विवादास्पद फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है।

वहीं फिल्म के बैन के फैसले को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, उनका (विपक्ष का) चेहरा बेनकाब हो रहा है, वे तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फिल्म (द केरल स्टोरी) पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिम बंगाल अन्याय कर रहा है। हाल ही में, बंगाल में एक लड़की का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी ... आप (ममता बनर्जी) ऐसे आतंकवादियों के लिए खड़े होकर क्या प्राप्त कर रही हैं।"

