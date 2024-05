WBBSE Madhyamik Result 2024: पश्चिम बंगाल बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का ऐलान, कूच बिहार के स्टूडेंट ने किया टॉप; आप भी देखें अपना रिजल्ट

By अंजली चौहान | Published: May 2, 2024 10:10 AM

Next

WBBSE Madhyamik Result 2024: पश्चिम बंगाल में 10वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिए गए हैं।