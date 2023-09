West Bengal CM Mamata Banerjee: क्या आप विपक्ष एलायंस की अगुआई करेंगी?, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने पूछा सवाल, देखें सीएम ममता ने हंसते हुए क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights दुबई हवाई अड्डे पर विक्रमसिंघे से मुलाकात करने वाली बनर्जी भी इस सवाल से हैरान थीं। मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन की 12 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज दिल्ली में INDIA घटकों की कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है!

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विदेश दौरे पर हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा कि क्या वह विपक्षी गठबंधन, भारत का नेतृत्व करने जा रही हैं। ठहाके लगने के बाद आश्चर्यचकित होकर, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह लोगों पर निर्भर करता है। अगर लोग हमारा समर्थन करते हैं, तो हम कल स्थिति (सत्ता) में हो सकते हैं।

ममता बनर्जी का ये बयान दिलचस्प है, सुनना चाहिये! आज दिल्ली में INDIA घटकों की कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है! ममता विदेश दौरे पर हैं। दुबई का वीडियो है, जहां विक्रमसिंघे से उनकी मुलाकात हुई! मुलाकात के बाद विक्रमसिंघे ने ममता बनर्जी से हंसते हुए पूरे आग्राह से पूछा कि “क्या आप विपक्ष के एलायंस की अगुआई करेंगी?”

ममता ने भी विस्मय से मुस्करा कर कहा - “ओह माय गुडनैस….!!!! (थोड़ा सा मौन रखते हुये कहती हैं)….ये तो जनता पर निर्भर करता है!” ममता बनर्जी ने दुबई हवाई अड्डे पर लंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और उन्हें नवंबर में राज्य व्यापार शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन की 12 दिवसीय यात्रा पर हैं।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए 24 से अधिक विपक्षी दलों ने ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ का गठन किया है। बनर्जी ने कहा कि विक्रमसिंघे ने उन्हें हवाई अड्डे के लाउंज में देखकर ‘कुछ विषय पर चर्चा’ के लिए बुलाया।

बनर्जी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘‘श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मुझे दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में देखा और कुछ चर्चा के लिए बुलाया। मैं उनके अभिवादन से अभिभूत हूं और उन्हें कोलकाता में ‘बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023’ (बीजीबीएस) में आमंत्रित किया है।’’

