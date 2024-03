India First Underwater Metro Train: पहली अंडरवॉटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते समय स्कूली छात्रों के साथ बात करते प्रधानमंत्री मोदी, देखें वीडियो

Highlights खंड में बना हावड़ा मेट्रो स्टेशन, देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन भी होगा। सुरंग का नदी के भीतर का हिस्सा 520 मीटर लंबा है। ट्रेन को इसे पार करने में लगभग 45 सेकंड का वक्त लगेगा।

India First Underwater Metro Train: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते समय स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल के छात्रों के साथ एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान तक मेट्रो की यात्रा की। मोदी ने बुधवार को देश में अनेक मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण किया जिसमें कोलकाता में पानी के अंदर देश की पहली मेट्रो लाइन भी शामिल है। कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 4,965 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड का मोदी ने उद्घाटन किया जो ‘किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग’ है।

इस खंड में बना हावड़ा मेट्रो स्टेशन, देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन भी होगा। अधिकारियों ने कहा कि सुरंग का नदी के भीतर का हिस्सा 520 मीटर लंबा है और ट्रेन को इसे पार करने में लगभग 45 सेकंड का वक्त लगेगा। एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर समारोह स्थल से प्रधानमंत्री ने देश के सबसे पुराने मेट्रो नेटवर्क कोलकाता मेट्रो के न्यू गरिया-एयरपोर्ट लाइन के कवि सुभाष-हेमंत मुखोपाध्याय खंड और जोका-एस्प्लेनेड लाइन के तारातला-माजेरहाट खंड का भी उद्घाटन किया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार माजेरहाट मेट्रो स्टेशन रेलवे लाइन, प्लेटफार्म और एक नहर के ऊपर बना अलग तरह का स्टेशन है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दुहाई-मोदीनगर (उत्तर) खंड, पुणे मेट्रो के रूबी हॉल क्लिनिक-रामवाड़ी खंड, कोच्चि मेट्रो के एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा खंड और आगरा मेट्रो के ताज ईस्ट गेट-मनकामेश्वर खंड का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवड़ और निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो के विस्तार की आधारशिला भी रखी।

एक बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से सड़क यातायात को सुगम करने तथा सुविधाजनक संपर्क प्रदान करने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार आगरा मेट्रो के जिस खंड का उद्घाटन किया गया है उससे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक संपर्क बढ़ेगा। इसमें बताया गया कि आरआरटीएस का 17 किलोमीटर का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

