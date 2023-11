Uttarakhand tunnel collapse: पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने बचाव स्थल का दौरा किया, फंसे हुए श्रमिकों से की बात

Highlights पी के मिश्रा ने सिल्कयारा सुरंग का दौरा किया, जहां पिछले 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं उन्होंने बचाव अभियान का जायजा लिया और वहां फंसे मजदूरों से बातचीत भी की साथ ही प्रधान सचिव ने श्रमिकों के लिए भेजे जा रहे खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट भी ली

उत्तरकाशी: एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने सोमवार को उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग का दौरा किया, जहां पिछले 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने बचाव अभियान का जायजा लिया और वहां फंसे मजदूरों से बातचीत भी की।

मिश्रा ने फंसे हुए श्रमिकों के परिवारों से भी बात की और श्रमिकों के लिए भेजे जा रहे खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट भी ली। फंसे हुए श्रमिकों को बचाने का अभियान सोमवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गया। अधिकारी वर्तमान में उत्तरकाशी सुरंग के ढह गए हिस्से में 41 श्रमिकों को बचाने के लिए ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग कर रहे हैं।

सिल्क्यारा में पहाड़ी की ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग रविवार दोपहर को शुरू हुई, जिसमें फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए लगभग 110 मीटर पहाड़ी को खोदा जाना था। तेज़ गति से चल रहे ऑपरेशन में, मशीन पहले ही पहाड़ी में 30 मीटर तक ड्रिल कर चुकी है, जबकि 80 मीटर से अधिक अभी भी बाकी है।

पीटीआई के मुताबिक, सोमवार को सीमा सड़क संगठन के पूर्व महानिदेशक हरपाल सिंह ने कहा कि मुख्य सुरंग के अंदर मैन्युअल रूप से क्षैतिज ड्रिलिंग शुरू करने की भी तैयारी चल रही है। बरमा मशीन खराब होने के बाद बचावकर्मियों को मलबे में 10 से 12 मीटर तक मैन्युअल रूप से खुदाई करनी पड़ती है।

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: PK Mishra, Principal Secretary to the Prime Minister, speaks to the 41 trapped workers at the rescue site. pic.twitter.com/VRkTEPr0T2