Lok Sabha Election 2024: नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने प्रभु राम के अयोध्या में किए दर्शन, कहा- "मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं.."

Highlights Lok Sabha Election: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रभु राम के अयोध्या में दर्शन किए Lok Sabha Election: दर्शन के बाद उन्होंने कहा, वो बहुत भाग्यशाली हैं, जो आज दर्शन कर पाईं Lok Sabha Election: कल यानी 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी

Lok Sabha Election 2024: उत्तर प्रदेश के अमेठी से भाजपा उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री और टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन किए। इस दौरान वो भाव विभोर होकर भगवान की भक्ति में डूबी हुई दिखीं। माना जा रहा है कि अपने नामांकन से पहले प्रभु का आशीर्वाद लिया है और इसके बाद वो 29 अप्रैल, 2024 को अपना नामांकन दाखिल करेंगी।

हालांकि, मंदिर में जाने के दौरान लाइन में आम तीर्थयात्रियों की तरह लाइन में लगकर इंतजार भी किया। इस बीच उनके सामने आए मीडियाकर्मियों भी आए, तो अदाकारा ने कहा कि ये मंदिर परिसर है, थोड़ा शांति बरकरार रखिए।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Union Minister Smriti Irani says, "... I consider myself fortunate that I am born in an era which has seen Ram Lalla's journey from a tent to a grand temple in a larger-than-life celebration. The blessings of saints and seers increase mental… pic.twitter.com/RlO0FLK8Q5