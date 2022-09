यूपी: अयोध्या में बना सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर, मूर्ति लगाई गई, रोज हो रही आरती और भजन भी

Highlights अयोध्या में प्रभाकर मौर्य नाम के शख्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया है। योगी आदित्यनाथ की मूर्ति को एक तरह से भगवान राम का स्वरूप देने की कोशिश की गई है।

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है। इसमें सीएम योगी की एक मूर्ति भी लगाई गई है और पूजा-पाठ किया जा रहा है। सीएम योगी की मूर्ति को एक धनुष हाथ में लिए दिखाया गया है और इसे एक तरह से भगवान राम का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। मूर्ति में सीएम योगी अपने भगवा वस्त्र में नजर आ रहे हैं। इस मंदिर को अयोध्या के भरतकुंड में बनाया गया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर में रोज भजन भी किया जाता है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की गई है। भजन को मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य द्वारा लिखा गया है। प्रभाकर मौर्य 2014 से योगी के प्रचारक का काम करते आ रहे हैं। बहरहाल, इस स्थान के प्रचार के लिए भी ऑडियो और वीडियो तैयार किए जा रहे हैं।

दिलचस्प बात ये है कि यह मंदिर ऐसे ऐसे समय में बनाया गया है जब एक ओर अयोध्या में ही लंबे समय तक चले मुकदमे और अदालती प्रक्रियाओं के बाद राम मंदिर भी बनाया जा रहा है।

Ayodhya, UP | A temple has been built in the name of CM Yogi Adityanath in Maurya ka Purwa village near Bharatkund in Ayodhya; the temple shows CM Yogi in the form of a God. pic.twitter.com/UuUSxXC3Fk