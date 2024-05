PM Modi In Bihar: चुनावी दौरे के बीच पीएम मोदी ने निकाल लिया समय, दिवंगत सुशील मोदी को श्रद्धांजलि, पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री, देखें वीडियो

Highlights चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक किया। बैठक करने के बाद सीधे राजभवन गए, जहां रात्रि विश्राम किया। आठ दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है, जब पीएम पटना में रात्रि विश्राम किया है।

PM Modi In Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय बिहार दौरे पर सोमवार की शाम विशेष विमान से पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे राजेंद्र नगर स्थित दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास गए, जहां उन्होंने दिवंगत सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। सुशील मोदी के परिजनों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक किया। पीएम बनने के बाद यह पहला मौका है, जब नरेंद्र मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं।

PM @narendramodi meets family members of late BJP leader and Former Former Dy CM of Bihar Sushil Modi at his residence in Patna where he paid homage to Late Sushil Modi. pic.twitter.com/jJmJOc1ixT

भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद सीधे राजभवन गए, जहां रात्रि विश्राम किया। आठ दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है, जब पीएम पटना में रात्रि विश्राम किया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरेयाकोठी में आयोजित चुनावी जनसभा के लिए रवाना हो गए।

PM Modi tweeted, "Every party worker in Bihar is feeling the absence of popular BJP leader Sushil Kumar Modi. Today after coming to Patna, I am also very emotional remembering him. I met his family members here and shared my grief and pain." pic.twitter.com/Z2GiMOJurk