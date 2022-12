काशी-तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाये चौके-छक्के, खेला मैत्री मैच, देखिए वीडियो

Highlights काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे वाराणसी अनुराग ठाकुर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खेल मैदान में काशी-तमिल मैत्री क्रिकेट मैच खेला अनुराग ठाकुर ने काशी और तमिल संस्कृतियों को महान बताते हुए की तारीफ

वाराणसी: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दो दिन के दौरे पर रविवार को बनारस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर चल रहे काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर ने काशी तमिल संगमम के अंतर्गत हो रही खेल प्रतियोगिता में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और साथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खेल मैदान में काशी-तमिल संगमम का मैत्री क्रिकेट मैच भी खेला।

इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "काशी और तमिल संगम ने संस्कृतियों को बढ़ावा देने में मदद की है। यह सदियों पुराना रिश्ता है, जिसे पीएम मोदी ने फिर से जिंदा किया है। यहां के गेमिंग प्लेटफॉर्म ने दोनों राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे से जोड़ने में मदद की है।"

Uttar Pradesh | Kashi (Varanasi) & Tamil Sangam has helped in boosting cultures. This is an age-old relationship which has been revived by PM Modi. The gaming platform here has helped youth from both states in connecting with each other: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/tOFVc31x2d