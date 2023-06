समान नागरिक संहिता से केवल मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि इससे हिंदुओं को भी परेशानी होगी: उद्धव ठाकरे

मुंबई:महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बयान जारी किया। मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने पहले यह कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने इसके परिणामों को लेकर यह कहा कि इससे केवल मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि हिंदुओं को भी परेशानी होगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ठाकरे ने कहा, हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे केवल मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि इससे हिंदुओं को भी परेशानी होगी और कई सवाल उठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर खुद कहते थे कि अगर राज्य में गायों की कमी होगी तो हम उनका आयात करेंगे।

We support Uniform Civil Code, but those who are bringing it should not think that it will only cause problems for Muslims, but it will also cause problems for Hindus and many questions will arise... Ban cow slaughter from Kashmir to Kanyakumari as there is no ban on cow…