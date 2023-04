तेलंगाना: देर रात पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को उनके आवास से किया गिरफ्तार; भाजपा ने थाने का किया घेराव, दी ये चेतावनी

Highlights बंदी संजय की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा उग्र है और राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भाजपा के प्रदेश महासचिव प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने अवैध रूप से बंदी संजय को गिरफ्तार किया। प्रेमेंद्र रेड्डी ने केसीआर सरकार पर पीएम मोदी की राज्य की यात्रा को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगाया।

तेलंगाना: भाजपा ने पुलिस द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को करीमनगर स्थित उनके आवास से मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। बंदी की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब तीन दिन बाद (8 अप्रैल) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नलगोंडा जिले के बोम्मला रामाराम पुलिस थाने का बुधवार सुबह घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया, जहां राज्य भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय को पुलिस ने हिरासत में रखा है।

बंदी संजय की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा उग्र है और राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भाजपा के प्रदेश महासचिव प्रेमेंद्र रेड्डी का कहना है कि पुलिस ने अवैध रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने का प्रयास है।

#WATCH | BJP workers protest outside Bommala Ramaram police station in Nalgonda district where state BJP president & MP Bandi Sanjay is detained by police#Telanganapic.twitter.com/GZEGE8LxYH