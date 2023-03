तमिलनाडु: अन्नाद्रमुक के नए महासचिव बनें एडप्पादी पलानीस्वामी, मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की ओ पनीरसेल्वम की याचिका

चेन्नई: तमिलनाडु में एआईएडीएसके के नए महासचिव के रूप में एडप्पादी पलानीस्वामी को नियुक्त किया गया है। इस दौरान अन्नाद्रमुक के मुख्यालय में जश्न मनाया गया। पलानीस्वामी पहले पार्टी के अंतरिम महासचिव थे।

दरअसल, मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू द्वारा अन्नाद्रमुक महासचिव के चुनाव पर रोक लगाने की ओ पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों की अतंरिम अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अन्नाद्रमुक के नए महासचिव की घोषणा करते हुए समर्थकों ने जश्न मनाया।

#WATCH | Celebrations at AIADMK headquarters in Chennai after Madras High Court Justice K Kumaresh Babu rejected interim applications by O Paneerselvam & his supporters seeking stay on AIADMK general secretary polls.



Edappadi Palaniswami now becomes the party's General… pic.twitter.com/pFG6pbOPsA