Lok Sabha Polls 2024 phase 3: ये तथ्य तीसरे चरण के मतदान को बनाते हैं खास, जानें आज की वोटिंग से जुड़ी 10 मुख्य बातें

Lok Sabha Polls 2024 phase 3: लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मंगलवार, 7 मई की सुबह से मतदान जारी है। देश के अलग-अलग राज्यों में आज मतदाताओं का वोट करने पहुंचना जारी है। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है जिनकी आज परीक्षा है। वहीं, हाईप्रोफाइल लोग जिनमें पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक शामिल है, वोट डालेंगे।

तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सभी सीटें शामिल हैं।

गौरतलब है कि लगभग 120 महिलाओं सहित 1,300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। 8.39 करोड़ महिलाओं सहित कम से कम 17.24 करोड़ लोग वोट डालने के पात्र होंगे और 18.5 लाख अधिकारियों द्वारा संचालित 1.85 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भाजपा द्वारा सूरत में निर्विरोध जीत हासिल करने के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 25 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 11 सीटें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, कर्नाटक में 28 में से शेष 14 सीटें, छत्तीसगढ़ में सात सीटें, बिहार में पांच, असम और पश्चिम बंगाल में चार-चार और गोवा में सभी दो, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (2 सीटें) और मध्य प्रदेश की नौ सीटें, जिनमें बैतूल भी शामिल है, जहां चुनाव टाल दिया गया था, वहां भी मंगलवार को मतदान हो रहा है। और 11 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र होंगे।

तीसरे चरण के बाद लोकसभा की 243 में से 283 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। अगले चार चरण 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

1- इन दिग्गजों का आमना सामना

बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में कांग्रेस की सोनल पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनावों में लगभग 9 लाख वोट और 69.67 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने के बाद अमित शाह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कृष्ण पाल सिंह यादव ने 6.14 लाख से अधिक वोटों और 52.11 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी।

उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की निवर्तमान सांसद डिंपल यादव अपने परिवार के गढ़ को बरकरार रखने के लिए मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में, मुलायम सिंह यादव ने 5.2 लाख से अधिक वोटों और 53.75 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की, इसके बाद 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव ने लगभग 6.2 लाख वोट और 64.08 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की।

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ से मौजूदा सांसद रोडमल नागर को चुनौती देते हुए अपनी अंतिम चुनावी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2019 के चुनावों में, नागर ने 8.23 लाख से अधिक वोटों और 65.37 प्रतिशत वोट शेयर के साथ दूसरी बार जीत हासिल की।

वहीं, महाराष्ट्र में परिवारिक कलह के बीच चुनावी रण में एक ही परिवार के खिलाफ मतदाताओं की वफादारी देखने योग्य होगी। क्योंकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को नामांकित किया है, जबकि अनुभवी नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) बेटी सुप्रिया सुले पर भरोसा कर रही है, जो चौथे कार्यकाल की तलाश में हैं। 2019 में, सुप्रिया सुले 6.86 लाख से अधिक वोटों और 52.63 प्रतिशत वोट शेयर के साथ विजयी हुईं।

2- ये बड़े चेहरे उम्मीदवार

बड़े नेताओं में केंद्रीय मंत्री अमित शाह (गुजरात में गांधीनगर), ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश में गुना), मनसुख मंडाविया (गुजरात में पोरबंदर), परषोत्तम रूपाला (गुजरात में राजकोट), प्रल्हाद जोशी (कर्नाटक में धारवाड़), शामिल हैं। एसपी सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश में आगरा), डिंपल यादव (उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और सुप्रिया सुले (महाराष्ट्र में बारामती)।

3- प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र



असम में धुबरी और गौहाटी, बिहार में अररिया और मधेपुरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, गुजरात में गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ कच्छ, गांधीनगर और वडोदरा, कर्नाटक में धारवाड़, शिमोगा, चिक्कोडी और बेलगाम। मध्य प्रदेश में विदिशा, भिंड और गुना, महाराष्ट्र में बारामती, धाराशिव, सोलापुर (एससी) रायगढ़ और कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और मैनपुरी, बंगाल में जंगीपुर और मुर्शिदाबाद पश्चिम।

4- पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेंडाला वोट

आज के मतदान में पीएम के गृह क्षेत्र गुजरात में वोटिंग जारी है। जहां पीएम ने हमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला है।

