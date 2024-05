Video: पीएम मोदी ने अपने स्पूफ वीडियो की तारीफ की, कहा- 'मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया' , देखें

Highlights एक एक्स यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नृत्य करते हुए वीडियो साझा की पीएम मोदी ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट से साझा करते हुए प्रतिक्रिया भी दी कहा- 'मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया'

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनावों के बीच, प्रमुख राजनीतिक नेताओं पर कई स्पूफ वीडियो (Spoof Video) ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं। इसी क्रम में एक एक्स यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की नृत्य करते हुए वीडियो साझा की। मजेदार बात यह रही कि पीएम मोदी ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट से साझा करते हुए प्रतिक्रिया भी दी।

एक एक्स हैंडल @Atheist_Krishna द्वारा साझा किया गये एआई-जनरेटेड मीम वीडियो में पीएम मोदी को नारंगी रंग का वास्कट पहने, मंच पर प्रवेश करते हुए और धुनों पर नाचते हुए दिखाया गया है। इस दौरान भीड़ नारे लगा रही है। यूजर ने लिखा, "यह वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 'द डिक्टेटर' मुझे इसके लिए गिरफ्तार नहीं कराएंगे।"

Like all of you, I also enjoyed seeing myself dance. 😀😀😀 Such creativity in peak poll season is truly a delight! #PollHumour https://t.co/QNxB6KUQ3R

पीएम मोदी ने वीडियो को दोबारा शेयर करते हुए लिखा, ''आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है!"एआई-जनरेटेड वीडियो पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर कई प्रतिक्रियाएं आईं। इसमें कहा गया कि अब जनता को फैसला करना चाहिए कि वास्तव में तानाशाह कौन है!

दरअसल एक अन्य एक्स यूजर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ठीक ऐसा ही वीडियो शेयर किया था। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने यूजर को अपनी पहचान उजागर करने का निर्देश दिया था। कोलकाता पुलिस ने लिखा था, "आपको नाम और निवास सहित अपनी पहचान तुरंत उजागर करने का निर्देश दिया जाता है। यदि मांगी गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो आप सीआरपीसी की धारा 42 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।"

स्पूफ वीडियो को हटाने की कोलकाता पुलिस की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा और कहा, "आराम करें कोलकाता पुलिस, मता बनर्जी के डोरमैट की तरह काम करने के बजाय आपके पास अन्य अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पूरे कोलकाता में महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। पूरे कोलकाता क्षेत्र में प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले अश्लील पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपने उनके बारे में क्या किया है?''

Relax @KolkataPolice - You have other more pressing issues on hand, rather than act like Mamata Banerjee’s doormat. For instance, TMC workers are assaulting women across Kolkata for having political views different from the ruling party or worse they have hung obscene posters… https://t.co/sTsOiIy2Trpic.twitter.com/1kA2leAg8F