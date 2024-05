DC VS RR IPL 2024: आज हार और पंत की टीम डीसी बाहर!, प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी राजस्थान रॉयल्स, शाम 7ः30 बजे करेंगे धमाका

Highlights Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 56th Match Live Score IPL 2024: दिल्ली ने अभी तक 11 में से पांच मैच जीते और छह हारे हैं। Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 56th Match Live Score IPL 2024: शाम 7 बजे टॉस होगा और शाम 7.30 बजे मैच शुरू होगा। Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 56th Match Live Score IPL 2024: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला जाएगा।

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 56th Match Live Score IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए आज आईपीएल में करो या मरो का मुकाबला है। दिल्ली की टीम 11 मैच में 5 जीत और 6 हार के साथ 10 अंक लेकर छठें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम 10 मैच में 8 जीत और 2 हार के साथ 16 अंक को लेकर दूसरे पायदान पर है। शाम 7 बजे टॉस होगा और शाम 7.30 बजे मैच शुरू होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। राजस्थान का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। ऋषभ पंत की दिल्ली को यहां से बाकी सभी मैच जीतने होंगे। केकेआर (11 मैचों में 16 अंक) और रॉयल्स (10 मैचों में 16 अंक) के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (11 मैचों में 12 अंक), सनराइजर्स हैदराबाद (दस मैचों में 12 अंक) और लखनऊ सुपर जाइंट्स (11 मैचों में 12 अंक) 16 अंक के पार जा सकती हैं। नजरें कप्तान ऋषभ पंत तथा जैक फ्रेसर मैकगुर्क के बल्ले पर लगी होंगी।

डीसी बनाम आरआर लाइवस्ट्रीमिंग विवरणः आईपीएल 2024 मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और 7 मई मंगलवार शाम 7:30 बजे IST से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

टीमें:

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, शुभम दुबे, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, टॉम कोहलर-कैडमोर, रियान पराग, रोवमैन पॉवेल, कुणाल सिंह राठौड़, रविचंद्रन अश्विन, डोनोवन फरेरा, अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट , नंद्रे बर्गर, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, आबिद मुश्ताक, तनुश कोटियन।

दिल्ली कैपिटल्स: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), डेविड वार्नर, पृथ्वी साव, यश ढुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिशेल मार्श, प्रवीण दुबे, विक्की ओस्टवाल, एनरिक नोर्किया, कुलदीप यादव, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, खलील अहमद, इशांत शर्मा, मुकेश कुमार, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी भुई, कुमार कुशाग्र, रसिख डार, झाय रिचर्डसन, सुमित कुमार, स्वास्तिक चिकारा, शाई होप।

रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली के लिये करो या मरो का मुकाबला, नजरें मैकगुर्क और पंत पर

आईपीएल प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिये दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को हर हालत में राजस्थान रॉयल्स जैसी जबर्दस्त फॉर्म में चल रही टीम को हराना होगा। बाकी तीन मैच दिल्ली को हर हालत में जीतने होंगे हालांकि उसके बाद भी उसके 16 ही अंक रहेंगे जो प्लेआफ में पहुंचने के लिये शायद काफी नहीं हो।

ऐसे में दिल्ली शायद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भी क्वालीफाई नहीं कर सके लेकिन पंत का भरोसा महेंद्र सिंह धोनी की उस नीति पर है कि जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसी पर किया जाये । अरूण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर पंत के लिये दोहरी चुनौती होगी । वह चाहेंगे कि खलील अहमद, ईशांत शर्मा और कुलदीप यादव जैसे उनके गेंदबाज यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग को सस्ते में आउट कर दे लेकिन सिर्फ 60 मीटर की सीमारेखा होने से ऐसा करना कठिन होगा। अब तक तीन अर्धशतक समेत 380 रन बना चुके पंत पर एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन का दारोमदार होगा।

उनके पास आस्ट्रेलिया के युवा फ्रेसर मैकगुर्क जैसा आक्रामक बल्लेबाज है। ये दोनों मिलकर मैच का नक्शा पलट सकते हैं। दिल्ली को हालांकि रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण से कड़ी चुनौती मिलेगी। युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन को खेलना आसान नहीं होगा। उनके अलावा संदीप शर्मा के रूप में रॉयल्स के पास एक और उपयोगी गेंदबाज है।

राजस्थान के गेंदबाजों का इकॉनामी रेट भी अच्छा रहा है लेकिन दिल्ली के पास अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ही ऐसे गेंदबाज हैं जिनका इकॉनॉमी रेट नौ से नीचे रहा है। खलील अहमद, मुकेश कुमार , लिजाड विलियम्स और एनरिच नॉर्किया काफी महंगे साबित हुए हैं। पिछली बार दोनों टीमें मार्च में जयपुर भिड़ी थी जिसमें दिल्ली को पराजय का सामना करना पड़ा था।