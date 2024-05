Israel–Hamas war: युद्धविराम के लिए तैयार हुआ हमास, इजरायल को शर्तें मंजूर नहीं, राफा में घुस सकते हैं इजरायली सेना के टैंक

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 7, 2024 10:28 AM

Next

उच्च स्तर की कूटनीतिक वार्ता से एक ऐसे समझौते के लिए आशा की किरण जगी थी जो कम से कम 7 महीने पुराने युद्ध में विराम ला सकता है।

(फाइल फोटो)