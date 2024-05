Lok Sabha Elections 2024: इन बड़े नेताओं ने किया मतदान, पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे अमित शाह, देखिए वीडियो

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 7, 2024 10:59 AM

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुजरात की सभी 25 सीट पर मतदान एक ही चरण में होना है। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के कीर्ति प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में वोट डाला।