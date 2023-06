तमिलनाडु: बीजेपी के राज्य सचिव एसजी सूर्या मदुरै से गिरफ्तार, पार्टी ने की कार्रवाई की निंदा

Highlights मदुरै कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के सांसद सु वेंकटेशन के खिलाफ बयान देने की पृष्ठभूमि में गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है भाजपा ने इस कार्रवाई की अलोचना की है

मदुरै: तमिलानडु के मदुरै से शनिवार को पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह-सुबह ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई।

पुलिस के मुताबिक, उन्हें मदुरै के सांसद सु वेंकटेशन पर उनके हालिया ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

Tamil NaduBJP state secretary SG Surya was arrested by the Madurai district cyber crime police in Chennai last night. He was arrested in connection with his recent tweet on Madurai MP Su Venkatesan: Police officials