जेडीयू संग हाथ मिलाने पर बोले सुशील मोदी- 'भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ें...'

Highlights पिछले साल भाजपा छोड़ने के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार को एनडीए के लिए हमेशा के लिए अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के दरवाजे पर नाक रगड़ें, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि भाजपा उनका बोझ नहीं उठाएगी।

पटना: बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनने की अफवाहों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि पार्टी विभाजित होती है, तो कोई रास्ता नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए में फिर से शामिल हो सकें। पिछले साल भाजपा छोड़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को एनडीए के लिए हमेशा के लिए अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था।

सुशील मोदी ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही नीतीश कुमार भाजपा के दरवाजे पर नाक रगड़ें, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा उनका बोझ नहीं उठाएगी।"

#WATCH | "...Union Home Minister Amit Shah made it very clear in the beginning that we will not accept Nitish Kumar at any cost. Even if Nitish Kumar rubs his nose at BJP';s doors we will not accept him. BJP will not carry his baggage...," says BJP MP and former Bihar Dy CM Sushil… pic.twitter.com/0vqz2QZZPF