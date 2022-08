सुरेश एन पटेल बने देश के नये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

Highlights सुरेश एन पटेल ने देश के नये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के तौर पर ली शपथ पूर्व सीवीसी संजय कोठारी के रिटायर होने के बाद यह पद बीते साल भर से रिक्त था सीवीसी में आने से पहले पटेल आंध्र बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं

दिल्ली: सुरेश एन पटेल ने देश के नये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के तौर पर बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग साल भर से रिक्त पड़े इस पद पर सुरेश पटेल को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप राष्ट्रपति एम वैंकया नायडु की मौजूदगी में पद का दायित्व सौंपा।

सुरेश एन पटेल इस साल जून से कार्यवाहक सीवीसी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीवीसी के तौर पर पटेल के चयन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी समिति ने दी है।

President Droupadi Murmu today administered the Oath of Office to the Central Vigilance Commissioner (CVC) Suresh N Patel at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/KPCOpEJyau