Sunita Kejriwal Reaction: पति की रिहाई पर सुनीता का भावुक पोस्ट, कहा, 'ये लोकतंत्र की जीत है'

Highlights अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पत्नी सुनीता की आई प्रतिक्रिया शाम पांच बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम

Sunita Kejriwal Reaction: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल की रिहाई पर पत्नी सुनीता केजरीवाल बेहद खुश हैं। उन्होंने पति की रिहाई पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हनुमान जी की जय। ये लोकतंत्र की जीत है। लाखों - करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि भारी संख्या में शाम पांच बजे तिहाड़ जेल पहुंचे। माना जा रहा है कि केजरीवाल आज भी जेल से बाहर आएंगे। वहीं, आप सूत्रों के अनुसार, जेल से बाहर आने के दौरान वह मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी। उस समय अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपनी पत्नी के साथ मुलाकात कर रहे थे। दोपहर 2:00 बजे की यह मुलाकात पूर्व निर्धारित थी।

मालूम हो कि गुरुवार 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

On interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi Minister and AAP leader Gopal Rai says, "There is a wave of happiness in the entire country...SC's decision has shown a ray of hope. The entire country is thankful to the SC. The fight against dictatorship and to save…

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उम्मीद की किरण दिखाई है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट का आभारी हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई मजबूत होगी।

On interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "This is the victory of truth...I thank the SC for coming forward to save the Constitution and democracy. Arvind Kejriwal will come out of Tihar Jail this evening and I am sure he…