Saran Seat Lok Sabha Elections 2024: रोहिणी आचार्य की किस्मत ईवीएम में कैद, भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला, यादव और राजपूत लगाएंगे नैया पार!

Saran Seat Lok Sabha Elections 2024: बिहार में रघुवंशी बनाम यदुवंशी के बीच जारी सियासी लड़ाई में इस बार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर सभी की निगाहें टिकी रहीं। सोमवार को मतदान समाप्त होने के बाद दोनों ओर से अंदरूनी आकलन का दौर शुरू हो गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा सारण सीट से खुद लालू यादव चार बार सांसद रह चुके हैं। जबकि अभी भाजपा के राजीव प्रताप रूडी भी चार बार इस सीट पर कब्जा जमा चुके हैं। पिछले चुनावों में अपनी पत्नी राबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय को आजमा कर हार चुके लालू यादव ने इस बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। रोहिणी आचार्य का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से हो रहा है। इस सीट पर यादव और राजपूतों के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है।

