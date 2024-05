Lok Sabha Elections 2024: अक्षय कुमार से लेकर दीपिका पादुकोण तक, इन सेलेब्स ने डाले वोट, देखें वीडियो

Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में लोकसभा 2024 चुनाव के पांचवें चरण की शुरुआत होते ही बॉलीवुड के कई पसंदीदा सेलेब्स आज सुबह वोट डालने के लिए निकले। जहां अक्षय कुमार ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद अपना पहला वोट डाला, वहीं गर्भवती दीपिका पादुकोण अपने अभिनेता पति रणवीर सिंह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचीं।

रेखा

#WATCH | Maharashtra: Actress Rekha leaves from a polling station in Mumbai after casting her vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024📷 pic.twitter.com/yjqlFO33L0 — ANI (@ANI) May 20, 2024

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने सोमवार को मतदान किया। इस दौरान वो सफ़ेद कलर के सूट में नजर आयीं।

अक्षय कुमार

भारतीय नागरिकता मिलने के बाद अक्षय कुमार ने आज अपना पहला वोट डाला। पैपराजी से बात करते हुए एक्टर ने बताया कि वह सुबह 7 बजे मुंबई के पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने साथी देशवासियों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वोटिंग के बाद एक्शन हीरो को उनकी सास डिंपल कपाड़िया के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया।

करण जौहर

फिल्म निर्माता करण जौहर ने आज वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए सेल्फी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भी साझा की। करण जौहर ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर तिरंगे रंग में 'वोट' लिखा हुआ था।

वरुण धवन

#WATCH | Director David Dhawan and Actor Varun Dhawan show their inked finger after casting votes at a polling station in Mumbai, for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/VTIvYk4aL8 — ANI (@ANI) May 20, 2024

वरुण धवन डेनिम जींस और सफेद टी-शर्ट में कूल लग रहे थे, जिस पर उनकी आने वाली फिल्म बेबी जॉन का टाइटल छपा हुआ था। उनके साथ उनके फिल्म निर्माता पिता डेविड धवन भी थे।

सलमान खान

आज सुबह ही बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को मुंबई लौटते ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अभिनेता लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डालने के लिए वापस आ गए हैं।

इमरान हाशमी

#WATCH | Maharashtra: Actor Emraan Hashmi shows his inked finger after casting his vote at a polling station in Mumbai for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/hB2Ja31Hk8 — ANI (@ANI) May 20, 2024

इमरान हाशमी अपनी ब्लैक टी-शर्ट और कार्गो पैंट में हैंडसम लग रहे थे। इमरान को पाली हिल मतदान केंद्र पर देखा गया, जहां उन्होंने वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई।

इरा खान और जुनैद खान

आमिर खान की बेटी इरा खान आज सुबह अपने भाई जुनैद खान के साथ वोटिंग बूथ पर पहुंचीं। जहां इरा ने टाई-डाई ओवरसाइज़्ड टी-शर्ट पहनी थी, वहीं जुनैद शॉर्ट्स और टी-शर्ट में कूल और आरामदायक लग रहे थे।

#WATCH | Maharashtra: Actors Ranveer Singh and Deepika Padukone arrive at a polling station in Mumbai to cast their vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/IHH6h8NESg — ANI (@ANI) May 20, 2024

मैचिंग सफेद शर्ट और नीली जींस पहने रणवीर सिंह और जल्द ही मां बनने वालीं दीपिका पादुकोण स्टाइल में वोट डालने पहुंचे। रणवीर की घनी दाढ़ी और लंबे बाल हमें उनके खिलजी युग की याद दिलाते हैं, जब वह अलाउद्दीन खिलजी के रूप में संजय लीला भंसाली की पद्मावत की शूटिंग कर रहे थे।

धर्मेंद्र

88 वर्षीय दिग्गज अभिनेता जब अपना वोट डालने के लिए मुंबई के जुहू स्थित जमनाबाई नरसी स्कूल पहुंचे तो काफी उत्साहित थे। लाल चेक शर्ट और काली टोपी में धरम पाजी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहे थे।

राजकुमार राव

राजकुमार राव ने बताया कि वह मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन वोट देने के लिए वह सुबह-सुबह शहर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ ली। उन्होंने वोट देने के अधिकार को एक बड़ी जिम्मेदारी बताया और दर्शकों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया।

सान्या मल्होत्रा

सान्या मल्होत्रा ने मतदान के बाद स्याही लगी अपनी उंगली मीडिया को दिखाई।

विद्या बालन

#WATCH | Actor Vidya Balan shows the indelible ink mark on her finger after casting her vote at a polling booth in Mumbai.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/Fn9qFqnxzk — ANI (@ANI) May 20, 2024

सफेद अनारकली सूट और काला धूप का चश्मा पहने विद्या बालन बेहद खूबसूरत लग रही थीं। पोल बूथ के बाहर पैपराजी से बात करते हुए अभिनेता ने मजाक में कहा, "आज वोट करने के लिए पसीना बह गया।"

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा

#WATCH | Actors Shilpa Shetty and Shamita Shetty along with their mother show their inked fingers after casting votes at a polling station in Mumbai, for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/R6XJqjzZRZ — ANI (@ANI) May 20, 2024

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा धारीदार शर्ट और बैगी जींस में कूल और कैज़ुअल लग रही थीं। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी के साथ पैपराजी को पोज दिया।

ऋतिक रोशन वोट डालने के लिए दौड़ने से पहले रितिक रोशन ने तेजी से पैपराजी को पोज दिए। वह काली टी-शर्ट, टोपी और कार्गो पैंट में बेहद आकर्षक लग रहे थे।

