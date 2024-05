VIDEO: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में हुई क्रिस गेल की धांसू एंट्री, विराट ने उन्हें आईपीएल में वापस आने के लिए कहा, देखें

Highlights गेल को ड्रेसिंग रूम में देख आरसीबी के खिलाड़ी जीत से बहुत खुश थे कोहली ने IPL के इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए वेस्टइंडीज के पावर हिटर को चिढ़ाया कोहली ने अपने पूर्व साथी को एक और सीज़न के लिए आईपीएल में लौटने के लिए भी कहा

IPL 2024: वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज और आईपीएल के दिग्गज क्रिस गेल परिचित माहौल में उस समय वापस देखे गए, जब वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी पूर्व टीम की जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ड्रेसिंग रूम में धांसू तरीके से एंट्री ली। विशेष रूप से, आरसीबी ने भी उल्लेखनीय वापसी की और सीएसके के खिलाफ जीत के साथ आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया।

आरसीबी के खिलाड़ी जीत से बहुत खुश थे और 'यूनिवर्स बॉस' को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे खुशी से झूम रहे हों। शायद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में गेल के आगमन से सबसे ज्यादा उत्साहित कोई और नहीं बल्कि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली थे, जिन्होंने आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए वेस्टइंडीज के पावर हिटर को चिढ़ाया।

गेल को उनकी पॉवरहिटिंग क्षमताओं के बारे में बताते हुए, कोहली ने कहा, "इस सीज़न में अधिकतम छक्के, हाँ?"। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने फिर पूछा, 'कितना', जिस पर कोहली ने जवाब दिया '37'। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्कों का कोहली का रिकॉर्ड जल्द ही अभिषेक शर्मा ने पीबीकेएस के खिलाफ विस्फोटक पारी के दौरान तोड़ दिया था। रविवार को पारी के दौरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 28 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसमें 6 अधिकतम रन शामिल थे, जिससे इस सीजन में उनके छक्कों की कुल संख्या 44 हो गई।

