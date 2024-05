Lok Sabha Elections 5Th Phase 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे', वोटे देने के बाद बोले आचार्य सत्येन्द्र दास

Highlights राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने डाला वोट मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा सरकार सत्ता में आएगी पीएम मोदी के साथ राम लला का आशीर्वाद है

Lok Sabha Elections 2024: अयोध्या स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अब लोगों की भावना है क्योंकि पीएम मोदी ने वह किया है जो अन्य नहीं कर सके। आचार्य ने सोमवार को अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मतदान हर किसी का अधिकार है और किसी को भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा सरकार सत्ता में आएगी, मैंने इस भावना के साथ वोट किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ राम लला का आशीर्वाद है।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: After casting his vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024, Shri Ram Janmabhoomi Temple chief priest Acharya Satyendra Das says, "Voting is everyone's right and no one should give up on this... I wish PM Modi to be the PM again and the… pic.twitter.com/Tc1oNl8z7v