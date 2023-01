वंदे भारत एक्सप्रेस पर पश्चिम बंगाल में पथराव, ट्रेन के शीशे टूटे, चार दिन पहले पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी

Highlights घटना के कारण उसमें सवार यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। वंदे भारत एक्सप्रेस की औपचारिक शुरुआत 4 दिन पहले ही किया गया था।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की सूचना है। गौरतलब बात है कि पथराव की यह घटना ट्रेन के शुरू होने के 4 दिन बाद ही किया गया। घटना मालदा स्टेशन के पास हुई।

सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, पथराव में मुख्य दरवाजे का एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

West Bengal | Stones pelted at Vande Bharat Express connecting Howrah to New Jalpaiguri, 4 days after its launch. The incident took place near Malda station. pic.twitter.com/Nm3XOmffpR