जॉर्ज सोरोस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, आरोपों को बताया देश के खिलाफ 'गलत इरादा'

George Soros: अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस द्वारा अडानी मामले पर पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करने के बाद भारत ने इसे देश के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीयों से "विदेशी शक्तियों के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया है।

ईरानी ने कहा कि "जिस आदमी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया, और राष्ट्र द्वारा एक आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। एक अंतरराष्ट्रीय उद्यमी जॉर्ज सोरोस ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के अपने बुरे इरादे को दर्शाया है।

The man who broke bank of England & is designated by nation an economic war criminal has now pronounced his desire to break Indian democracy. George Soros an international entrepreneur has declared his ill-intention to intervene in democratic processes of India: Smriti Irani, BJP pic.twitter.com/gA278ojjxE