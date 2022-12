कांग्रेस नेता के लटके-झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, राहुल गांधी से कहा- आपको अपने महिला विरोधी गुंडों को नया भाषण लेखक दिलाने की जरूरत है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता अजय राय के लटके-झटके वाले बयान को महिला विरोधी बताया है। कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए उन्होंने सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लपेट दिया। ईरानी ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है। तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूँ? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं? अपने इसी ट्वीट में ईरानी ने राहुल से गांधी से कहा, आपको और आपकी मम्मी को अपने महिला विरोधी गुंडों को नया भाषण लेखक दिलाने की जरूरत है।

क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, 'यह (अमेठी) गांधी परिवार की सीट रही है। राजीव (गांधी) जी और संजय (गांधी) जी रहे हैं, और उन्होंने इसकी सेवा की है।" वर्तमान में अमेठी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करती हैं।

राय ने कहा, "अमेठी की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। स्मृति ईरानी ही आती हैं, 'लटका-झटका' दिखाती हैं और चली जाती हैं।"

सुना है @RahulGandhi जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है।



तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूँ? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं???



PS: You & Mummy ji need to get your mysoginistic goons a new speechwriter.